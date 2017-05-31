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Anne canlı yayında itiraf etti: "Kızımı öldür dedim"

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Anne canlı yayında itiraf etti: "Kızımı öldür dedim"
8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki genç kızın annesi canlı yayında 'Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti' itirafında bulundu.

Afyonkarahisar’da 8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T. hakkında canlı yayında şok bir gelişme yaşandı. Fox'ta yayınlanan Kaybolan Çiçekler programıyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Hatice T. öldü mü yoksa öldürüldü mü? Anne Fadime T. sakladığı gerçeği canlı yayında açıkladı: “Soner kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim.”

Anne Fadime, baba Ali, ağabey Arif ve abla Gülsüm T, aylardır 16 yaşındayken ortadan kaybolan Hatice T’den gelecek mutlu bir haberi bekledi. Ancak o haber bir türlü gelmedi. Hatice T.’nin ortadan kaybolması konusunda şüpheliler listesinin en üst sırasında Soner Aktaş vardı. Sürekli çelişkili cümleler kuran Soner Aktaş’ın, anne Fadime T. ile yaptığı yoğun telefon görüşmeler ortaya çıkmıştı. O görüşmelerden sonra söz vermesine rağmen Soner Aktaş, Kaybolan Çiçekler programına gelmedi.

Anne Fadime T.' ise bir itirafta bulundu. Bu itiraf programa damga vurdu. Kaybolan kızı için günlerdir gözyaşı döken anne, Soner Aktaş ile aralarında geçen konuşmayı da ilk defa canlı yayında açıkladı. Anne Fadime T., Soner’in kendisine “çocuk öldü, seni de öldüreceğim” dediğini, 7 Ekim Cuma günü ise kızını öldüreceğini söylediğini anlattı. Bunlarla sınırlı kalmayan anne Fadime T. “Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti” dedi. Açıklamaların üzerine Şuhut savcılığının talimatıyla anne Fadime T. gözaltına alındı.

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