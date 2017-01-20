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Ant içme töreninde asker bayıldı
Ant içme töreninde asker bayıldı
İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını sürdürürken, arkasında duran bir asker ant içme töreninde bayıldı. Sağlık ekiplerini fenalaşan askerin yanına yönlendiren Bakan Soylu, konuşmasını yarıda keserek, askerle ilgilendi.
20 Ocak 2017 Cuma 13:29
Etiketler:
asker
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bayıldı
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soylu
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