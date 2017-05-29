Antalya Muratpaşa'da MHP'li üye kalmadı!

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mustafa Taşbaş, partisinden istifa etti. 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediyesi'nde 4 meclis üyesi bulunan MHP'nin Taşbaş'ın istifasıyla bu ilçede hiç meclis üyesi kalmadı.

MHP'den istifa eden meclis üyesi Mustafa Taşbaş, elinden geldiği kadar partisini iyi temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Verdiği karardan dolayı huzurlu olduğunu belirten Taşbaş, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine yönelik gerçekleştirilen referandumun memleketin geleceği için iyi olmayacağı düşüncesiyle 'hayır' dediğini kaydetti.

Taşbaş, "Parti teşkilatımız bunu büyüterek bunu ihraç gerekçesi yaptı. Gerekçe ise partinin gelişimine mani olmak, parti ve genel başkana karşı disiplinsiz hareketlerde bulunmak olarak gösterilmiş. Benim hiçbir zaman partiye ve genel başkana karşı bir saygısızlığım olmadığı gibi partinin gelişimine de mani olmadım" dedi.

Partinin gelişimine milletvekili sayısını 80'den 40'a düşüren genel merkez yöneticilerinin engel olduğunu iddia eden Taşbaş, “Bu yapı ile hareket edilmez. Bu düşünceyle siyaset yapılmaz. İhracı beklemeden 'Mevcut anlayışla doku uyuşmazlığım var' diyerek istifamı verdim" diye konuştu.