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Antalya’da 20 ton altın iddiası

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Antalya’da 20 ton altın iddiası
Antalya’nın turizm cenneti Kemer İlçesi’nde jandarmaya giden bir ihbar ilçede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Kaçak define kazısı yapılan bir alanda 20 ton altın bulunduğu iddia edildi. İddia üzerine Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri özel bir heyeti bölgeye göndererek araştırma yapmaya başladı. 

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “İhbar jandarmaya gitmiş. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldı. Özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edilmiş. Ancak inceleme sürüyor.”

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, “Şu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarları zaman zaman alıyoruz. Gerekli olursa Sayın Valimiz açıklama yapacaktır. Akşama kadar konunun ne olduğu belli olacak. Şimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz” dedi.

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, ihbar üzerine bölgeye ekip gönderildiğini doğrulayarak, “Arkadaşlarımız inceleme için Kemer’e gitti. Jandarma ve KOM Şube de olay yerinde ama net bir konu şuan için yok. Araştırıyoruz” dedi.

VALİ AÇIKLAMA YAPACAK

Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kemer’de 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası ile ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun yazılı açıklama yapacağını bildirdi. 

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