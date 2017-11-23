Antalya'da ByLock operasyonu

Antalya'daki ByLock operasyonunda aralarında doktor ve avukatların da olduğu 99 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 78 kişi gözaltına alındı. İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 99 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 78 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Şüpheliler arasında doktor, öğretmen, avukat ve esnafın yer aldığı öğrenildi.