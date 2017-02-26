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Antalya'da deprem!

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Antalya'da deprem!
Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Korkuteli'nin Büyükköy Mahallesi yakınları olan deprem saat 14.22'de meydana geldi. Yerin 8.7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre her hangi bir hasar oluşmadı.

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