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Antalya'da hortum faciası

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Antalya'da hortum faciası
Antalya'nın Finike İlçesi'nde şiddetli yağış sonrasında denizde çıkan hortum Turunçova ve Sahilkent mahallerinde yerleşim yerleri ile tarım alanlarını vurdu. Hortumda 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Finike İlçesi’nde şiddetli yağış sonrasında denizde çıkan hortum Turunçova ve Sahilkent mahallerinde yerleşim yerleri ile tarım alanlarını vurdu. Saat 21.00 sıralarında karada ilerleyen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Finike Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan 13’ü ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilirken, 5 yaralı ise gözetim altında tutuldu.

Diğer yandan Kumluca ve Demre ilçelerinde çıkan hortum ise seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle çok sayıda sera büyük çapta zarar meydana geldi. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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