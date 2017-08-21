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Antalya'da tur otobüsü devrildi

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Antalya'da tur otobüsü devrildi
Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, içinde 26 kişinin bulunduğu tur otobüsü devrildi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otelden 26 kişiyi alan Erhan Çiftçi yönetimindeki 07 EEJ 91 plakalı tur otobüsü, Kemer-Antalya karayolu Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında devrildi.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. 

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