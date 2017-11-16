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Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi

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Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Antalya'daki felaket alanını kontrole giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya, bir çiftçi "Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Antalya Havalimanı'ndan Kumluca Devlet Hastanesi'ne polis helikopteriyle gelen Fakıbaba, Mavikent Bölgesi'ndeki sera alanlarında hortumun içinde kalarak yaralanan 38 yaşındaki Yusuf Karayılan'a 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Burada tamamen yıkılan bir sera alanını gezen bakan, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, hortum felaketinin ardından oluşan hasarla ilgili demir ve ürün atıklarının toparlanması, seraların yeniden kurulması ve TARSİM sigortası için önlerindeki engellerin kaldırılması yönünde bakandan istekte bulundu. Fakıbaba, bu sorunları Bakanlar Kurulu'na taşıyacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağını söyledi. 

'DİLENMİYORUZ, KİMSEDEN BİR ŞEY RİCA ETMİYORUZ'

Bir çiftçi ise Fakıbaba'ya, “Biz, dilenmiyoruz. Kimseden bir şey rica etmiyoruz; ama gerçekten elinize vicdanınıza koyun, bir milli takımda Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i kurtarır. Bize tapu, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. 3 kardeşiz. 10 dönüm yerimiz var. Birbirimizi öldürmemiz gerekiyor, tapu sahibi olmamız için. Birimiz, ölecek ki birimiz, sahibi olacak. Buraya kadar geldiniz, bizi unutmayın. Bir haftadır balona röveşata atanı seyrediyoruz. Bu enkazı kaldıramazsak biz, yükümüzü sarar, gideriz. Biz, buranın halkıyız. Bizim sigortamız Türkiye Cumhuriyeti. Irak'tan Suriye'ye her yere yardım edildi. Bize de yardım edilsin" diye karşılık verdi. 

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