Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Antalya'daki felaket alanını kontrole giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya, bir çiftçi "Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır" dedi.
16 Kasım 2017 Perşembe 14:04
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
Kılıçdaroğlu'ndan, kendisinden destek isteyen İsmail Kahraman'a tepki
Yerli otomobil nerede üretilecek?
Zimbabwe'de tanklar sokağa indi
Kılıçdaroğlu: "Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti"
İsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istedi
Bahçeli'den AKP'ye destek açıklaması
İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
16 Kasım 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
15 Kasım 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Diyarbakır'da lise sınıflarını haremlik selamlık ayırdılar!
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacak
AKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklaması
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri'ye sahip çıktı
İYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli oldu
Aselsan hisselerine tedbir kararı
ABD'li komutandan Türkiye'ye küstah tehdit
Atatürkçülük, Graham Fuller ve Mustafa Sabri!
Hızlandırılmış gömlek değiştirme kursu
Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na SGK yanıtı
MGK'daki IŞİD dosyaları...
Bodrum'da müşterisine işkence yapan işletmeci tutuklandı
Kılıçdaroğlu: "Referandumda 'evet' diyenler pişman"
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacak
AKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklaması
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri'ye sahip çıktı
İYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli oldu
Aselsan hisselerine tedbir kararı
ABD'li komutandan Türkiye'ye küstah tehdit
Atatürkçülük, Graham Fuller ve Mustafa Sabri!
Hızlandırılmış gömlek değiştirme kursu
Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na SGK yanıtı
MGK'daki IŞİD dosyaları...
Bodrum'da müşterisine işkence yapan işletmeci tutuklandı
Kılıçdaroğlu: "Referandumda 'evet' diyenler pişman"
Zarrab davasında sır isim: Şahıs 1
Abdullah Gül 'iç muhalefet'in sesi mi?
ABD'den Gülen açıklaması
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.