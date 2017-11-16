Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi

Antalya'daki felaket alanını kontrole giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya, bir çiftçi "Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır" dedi.