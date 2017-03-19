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Antalyaspor 0-0 Beşiktaş / Maç özeti

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Antalyaspor 0-0 Beşiktaş / Maç özeti
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, takipçisi Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Antalya'da kayıp yaşadı. Golsüz biten mücadelede Kara Kartal 2 fire verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanındaydı. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kartla maça damga vuran Vincent Aboubakar, ilk 11’de başladığı mücadeleinin 64. dakikasında çift sarı karttan kırmızı gördü.

Beşiktaş 2 puan kaybetmekle kalmayıp, Gençlerbirliği mücadelesi için 2 fire verdi. Aboubakar’ın kırmızı kartının yanı sıra, Adriano da ikinci yarıda sakatlanarak yerini Mitrovic’e bıraktı.

YORGUN KARTAL

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos zaferi alan Beşiktaş, bu maçın yorgunluğunu Antalya’da hissettirdi. Takım her zamanki coşkusundan uzak bir futbol ortaya koydu.

25 bine yakın Antalyaspor taraftarının doldurduğu statta, ev sahibi ekip önemli fırsatlardan yararlanamadı. Beşiktaş’ın 10 kişi oynadığı son 30 dakika tek kale oynayan Antalyaspor, Fabri’nin eldivenlerini geçemedi.

Süper Lig’de Antalyaspor bir sonraki hafta evinde Kayserispor’u konuk edecek. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

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