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Antalya'yı hortum yıktı geçti

Antalya'yı hortum yıktı geçti 1
Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde dün saat 21.30 sıralarında oluşan hortum, bölgede büyük çaplı hasara yol açarken, toplam 38 kişi yaralandı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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