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Antalya'yı karıştıran ses kaydında yeni gelişme

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Antalya'yı karıştıran ses kaydında yeni gelişme
Antalya'da sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi kadın, adliyeye sevk edildi. Kadının psikolog ve yaşam koçu olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada paylaşılan, Antalya'da bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. 

Psikolog ve yaşam koçu olduğu öğrenilen A.Ö, "Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçundan yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. 
Zanlı, adliye girişinde "Ses kaydını neden doldurunuz?" şeklindeki sorulara yanıt vermedi.

Antalya'da sosyal medyada yayılan bir ses kaydında, kentte bomba yüklü araç ve canlıbomba yakalandığı belirtilmişti. Kaydın kent genelinde yayılması üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, halkta infial oluşturulmaya çalışıldığını bildirmiş, kayıt sahibi A.Ö. gözaltına alınmıştı.

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