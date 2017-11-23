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Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi

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Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi
Bilim adamları, antibiyotiğe karşı direnç gelişmesine neden olan bakterilerin gen transferi yapmasını engelledi.

Kanada'daki Montreal Üniversitesi araştırmacıları, antibiyotik direncine yol açan ve kromozom dışı DNA parçacıkları olan plazmidlerin bakteriler arasıtransferini engellemeyi başardı.

Araştırmacılar, plazmidlerin transferindeki en önemli unsurlardan TraE proteinlerine bağlanan küçük kimyasal molekülleri taradı.

X Işını Kristalografisi ile yapılan analizde TraE proteininde bu moleküllerin bağlanma bölgesi tespit edildi.

Araştırmacılar, bağlanma bölgelerinin saptanmasıyla daha güçlü bağlayıcı moleküller tasarladı ve bu moleküller sayesinde gen transferi yapan plazmidlerin bakteriler arası hareketliliğini azalttı.

Araştırma ekibinden Christian-Baron, yaptığı açıklamada, "Üzerindeki 'zayıf noktayı' hedef alarak proteinin işlevini kaybetmesini hedefliyoruz. Çalışmamızda moleküler yapılarından yola çıkarak bu proteinlerin fonksiyonunu engelleyecek bir yol keşfettik." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

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