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AP'den PKK ve DHKP-C kararı

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AP'den PKK ve DHKP-C kararı
PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların Avrupa Parlamentosuna (AP) girişi yasaklandı.

PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların Avrupa Parlamentosuna (AP) girişi yasaklandı.

AP üyelerine gönderilen genelgeye göre, AP Başkanı Antonio Tajani'nin AB terör örgütleri listesinde yer alan tüm kişi, grup ve yapıların AP'ye erişimine yasak getirilmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karar çerçevesinde, AP üyeleri ve siyasi grupların AB Konseyi listesindeki grup ve yapıları temsil eden kişileri davet etmemesi veya AP binalarına erişimlerinin kolaylaştırmamaları istendi.

Buna ek olarak, bu tür kişi, grup ve yapıların görsel yolla veya AP sınırları içindeki diğer etkinliklerle tanıtımının yapılamayacağı da belirtildi. Genelgede, şüphe durumunda AP'nin güvenlik dairesiyle iletişime geçilmesi istendi.

Genelgenin ekinde yer alan listede, PKK ve DHKP-C de bulunuyor. Ancak isimler bölümünde sık sık AP'deki etkinliklere katılan PKK'nın Avrupa sorumlularına yer verilmiyor.

PKK'nın Avrupa'daki dernekleri üzerinden AP'de terör örgütü lehine etkinlikler düzenlemesi Türkiye'nin tepkisini çekiyor.

Ankara, 2016 yılında AP'deki bir sergide terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerine yer verilmesini kınamıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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