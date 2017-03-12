Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!

Dünyanın önde gelen şirketi Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkararak, kullanıcıları şok edecek bir karar verdi.

Apple Türkiye temsilcisinin açıklamasına göre, uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Apple'ın bu konuda önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak.

Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı konusunda ise henüz detayların belli değil.

Bugüne kadar yurtdışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bu şok karardan sonra, yurtdışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Bir diğer alternatif ise, Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak.

YURTDIŞINDA DEĞİŞTİRİLEN CİHAZLAR BTK'YA KAYDEDİLMELİ

Ayrıca eğer bir iPhone veya iPad ülkemizden satın alınmış ancak daha sonra yurtdışında Apple tarafından değiştirildiyse, yeni cihazın garantisinin devam etmesi için debmutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekiyor.