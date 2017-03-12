Bugünkü YENİÇAĞ »

Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!

»
Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!
Dünyanın önde gelen şirketi Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkararak, kullanıcıları şok edecek bir karar verdi.

Apple Türkiye temsilcisinin açıklamasına göre, uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Apple'ın bu konuda önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak.

Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı konusunda ise henüz detayların belli değil.

Bugüne kadar yurtdışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bu şok karardan sonra, yurtdışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek. 

Bir diğer alternatif ise, Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak.

YURTDIŞINDA DEĞİŞTİRİLEN CİHAZLAR BTK'YA KAYDEDİLMELİ

Ayrıca eğer bir iPhone veya iPad ülkemizden satın alınmış ancak daha sonra yurtdışında Apple tarafından değiştirildiyse, yeni cihazın garantisinin devam etmesi için debmutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!Bilişim dünyası SAP Forum'da buluştuBilişim dünyası SAP Forum'da buluştuElektrikli otomobil pazarında büyüme beklentisiElektrikli otomobil pazarında büyüme beklentisiPixel'den farklı bir Google telefonu geliyorPixel'den farklı bir Google telefonu geliyorİnsan ırkının sonu olurİnsan ırkının sonu olurGoogle'a Türkiye'den soruşturmaGoogle'a Türkiye'den soruşturmaSahte sağlık ürünleri satan sitelere cezaSahte sağlık ürünleri satan sitelere cezaİşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunlarıİşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları20 dakikada şarj olacak20 dakikada şarj olacakİntihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecekİntihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti