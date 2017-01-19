Apple'dan iPhone fiyatlarına zam

Apple, döviz kurundaki artış nedeniyle iPhone ve tablet fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda Apple Store, resmi sitesinde fiyatları güncelleyerek zamlı iPhone fiyatlarını yayınlamaya başladı.

Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği Apple ürünlerine büyük bir zam geldi. iPhone ve tablet fiyatları tavan yaptı.

Dolardaki kur artışına bağlanan zamla birlikte üretimi durmak üzere olan iPhone modelleri bile 3 bin TL'nin üzerine çıktı.

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple'ın yaptığı zam sonrasında iPhone fiyatları büyük bir artış gösterdi. En son çıkan iPhone modeli olan iPhone7 32 GB 4 bin TL'ye dayandı.

iPhone 6s 32 gb - 2750 den 3200'e,

iPhone 7 32 gb - 3250 den 3799'a yükseltildi.

5 BİN LİRAYA TELEFON!

Apple Store sitesinde fiyatların güncellenmesiyle birlikte en ucuz iPhone 3199 (6s 32 GB), en pahalı iPhone ise (iPhone 7 plus – rose- 256 GB) 5.549 lira oldu.