1Sevgili okuyucum; konulara geçmeden önce, çok önemli bir sorunumuzu sizlere öncelikle iletmek istiyorum. O konu şudur:

Bilge devlet adamı Sayın Deniz Baykal'ın 25 Şubat 2017 tarihinde, Afyonkarahisar Dinar'da -manifesto niteliğinde- tarihe geçecek olan görkemli konuşmasını, bu ülkede yaşayan her yurttaşın, kesinlikle öğrenmesini diliyorum. Bu eşsiz konuşma Halk TV'de yayımlandı. Vatanımızın esenliği için, 'tek adamlığın' neler yapabileceğini öğrenmek adına, lütfen emek veriniz; zaman harcayınız ve bu konuşmaya ulaşınız. Bu arada, Halk TV'nin bu muhteşem konuşmayı sürekli olarak yayımlamasını -demokrasimiz ve geleceğimiz adına- diliyorum. Sayın Deniz Baykal'a en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ve kitap...

Sevgili okuyucum; bilge insan Prof. Dr. Sayın İskender Öksüz'ün, "Alt Akıl, Aptallar ve Diktatörler" adlı kitabı, bir ateş parçası! 368 sayfalık kitap adeta bir 'bilgelik okulu'. Şu son yıllarda okuduğum en görkemli eserlerden birisi. İlk 90 sayfa, eğitim ve insan kalitesiyle içimizi yakıyor. Nitekim 2016 Kanun Hâkimiyeti Endeksi'nde Türkiye'nin geri durumunu ve 100. sayfada "Askerde çoğulculuk ne demektir" paragrafını özellikle okumanızı dilerim. İnsanın en çok canını acıtan ise "Güven endeksi"! Türkiye bu endekste Ruanda'yla eşit durumda. Yine 163. sayfada "Kurumların yükseliş ve çöküşü", 199. sayfada ise "Devletlerin yükseliş ve çöküşü" anlatılıyor. Ama sevgili Öksüz'ün 238. sayfadaki "Bilim bilgiden ibaret değildir sözü" ile "Sonuç"daki "Ne Yapmalı" sözü anlamlı bir gerçeği sunuyor... Sayın Öksüz'ü bu görkemli eseri için gönülden kutluyorum. Esere, Panama Yayıncılık'ın 0312 432 14 89 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

Ve sigarayı bıraktırma oyunu...

Efendim; herkesi ilgilendiren çok önemli bir sağlık konusunu, bir okuyucum bakınız nasıl dile getiriyor:

"2016'nın Aralık ayında Ankara'da, arkadaşımın tavsiyesi üzerine, devletimizin "Sigarayı Bırakma polikliniğine" başvurdum. Doktorum gerekli tahlilleri yaparak, sigarayı bırakmama yardımcı olacak ilacın, tedavi süresince Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak bana verileceğini söyledi. Çok sevindim. Devletimin imkânları sayesinde sigaradan artık kurtulacaktım. Ücretsiz ilacı, doktorumun reçetesi ile imza karşılığı aldım, kullanmaya başladım... Doktorum '15 gün sonra kontrole gelmemi' söyledi. Gittiğimde doktorum şu konuşmayı yaptı. "Ücretsiz ilaç stoklarda kalmamış" dedi. İçimi bir endişe sardı. Çünkü ekonomik imkânım çok zayıf. Doktoruma ne yapacağımı sordum, "Eczanelerden ücretli alabilirsiniz" dedi... İmkânsızlık içinde ilacı (devam paketini) 210 liraya aldım. Şunu söylemeliyim ki, bu durum motivasyonumu ve inancımı oldukça sarstı. Çünkü bana devletim bu ilacı ücretsiz alacağımı söylemişti."

Sayın okuyucum; Bu macerada devletin suçu yok; devletimizi yönetenlerin yanlışı var! Halka ücretsiz deyip, sonra da insanları eczanelere yönlendirmek, bu konudaki devlet görevlilerine hiç ama hiç yakışmıyor.

Millî Düşünce...

Değerli okuyucum, Millî Düşünce Merkezi'nin 367. Bilgi Şöleni, Ziya Gökalp Salonu'nda Hukukçu Prof. Dr. Necdet Basa tarafından sunuldu. Konu "Anayasa Projesi" idi. Sayın Basa'dan aldığım bir-kaç cümle şöyle: "18 yaşındaki çocuğun cebinde otobüs parası yok, onu milletvekili yapıyorsunuz", "Egemenliğin kullanılması hiçbir kişi ve zümreye devredilemez", "Cumhurbaşkanlığı rejimi resmen rejim değişikliğidir", "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaldırılıyor", "Kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine gidiliyor", "Tek adam rejimiyle yönetilirseniz, Hitler, Kaddafi ve Esad vari olursunuz; ve herkes toprağınıza göz koyar", "Azınlıklar özyönetim hakkı isterler", "Cumhurbaşkanı'na Kanun Hükmünde Kararname yetkisi verdiğinizde, isterse savaş da ilân edebilir", "Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermek zorunda değildir". "Atatürk ve İnönü zamanında parti devleti vardı, ama onlar yüzlerini Batı'ya yöneltmişlerdi; karanlığa değil". "Hukukçu olmayan biri Anayasa Mahkemesi Başkanı olabilecek".

Esen kalın efendim.