Aquarius
Yönetmen: Kleber Mendonca Filho
Oyuncular: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos ve Humberto Carrao
Dağıtım: Kurmaca Film
Aquarius, varlıklı bir aileden gelen emekli müzik eleştirmeni Clara'nın mücadelesini anlatıyor. Recife'de zenginlerin bulunduğu bir sokaktaki Aquarius adlı binanın son sakini olan ve evini terk etmeyeceğine yemin eden Clara'nın, yaşadığı yeri yıkmaya çalışan bir şirketle arasındaki zorlu çatışmayı konu edinen Aquarius, Clara'nın tüm geçmişine dair izleri de hatırlayacağı bir gerilimi de hissettiriyor.
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