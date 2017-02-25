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Arabayla kalabalığın arasına daldı

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Arabayla kalabalığın arasına daldı
Almanya'nın Heidelberg kentinde özel aracıyla insanların arasına dalan şahıs, biri ağır 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Polisler kaçan sürücüyü vurarak öldürdü.

Almanya'nın Heidelberg kentinde özel aracıyla insanların arasına dalan bir kişi 3 kişiyi yaraladı. Polisin müdahalesiyle kaçmaya başlayan araç şoförü kısa bir kovalamacının ardından polis tarafından vurularak öldürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Polis sözcüsü Anne Baas ise yaptığı açıklamada olayın bir terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını söyledi.

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