Aracı askerlerin üzerine sürdü: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir araç askerlere çarpıp kaçtı, yaralılar var. Polis operasyon başlattı.

Reuters'ın haberine göre Paris'in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde bu sabah yaşanan olayda bir araç askerlere çarpıp kaçtı. Çok sayıda yaralı var.

Paris Emniyeti operasyon başlatıldığını açıklarken olayın terör saldırısı olup olmadığı inceleniyor. Devriye gezen askerlere çarpan saldırganın kaçmayı başardığı belirtildi.

Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany, BMW marka bir aracın askerlerin üzerinde sürdüğünü ve 'kasıtlı bir eylem' olduğunu şüphe bulunmadığını söyledi.