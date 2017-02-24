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Araçlara 'kara kutu' mu geliyor?

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Araçlara 'kara kutu' mu geliyor?
Başbakan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında, araçlara uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konulacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'nin ardından Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geçti.

Oto sanayi esnafının sigorta konusunda birtakım sıkıntıları olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları ifade etti:

"Primlerin yüksekliği, kaza yapan araçlara belirli sınırlamalar getirilmesi. Bunlara bakacağız, gözden geçireceğiz. Genel olarak zaten sigorta primleri çok daha yüksekti. Geçen yıl düzenleme yaptık, yüzde 25 geriledi ancak halen yüksek geliyor. Bunun yolu sadece aracı sigorta etmekle olmuyor.

Uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracın bütün seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı? Bunları hep kaydediliyor. İşin sonunda açıyor, bakıyor herkes kusuruna göre oradaki hasarın bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Öyle olunca fiyatlar da tamamen düşmüş oluyor."

Başbakan Yıldırım, "Bab'da Türk askeri başarıya ulaştı. YPG'nin de Münbiç'te yığınak yaptığı bilgisi geliyor. Bölgede son durum nedir?" sorusu üzerine, cuma namazının ardından açıklama yapacağını belirtti.

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