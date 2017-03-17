Araçlarında yapılan aramada cephanelik çıktı!

Konya'da kargo ile çeşitli illere ruhsatsız av tüfeği gönderen 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ele geçirilen 63 tüfeğe el konuldu.

155 Polis İmdat hattına kargo ile çeşitli illere ruhsatsız av tüfeği gönderildiği yönünde gelen isimsiz ihbarı değerlendiren polis, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Öksüz Caddesi üzerinde 42 GF 624 plakalı kamyoneti durdurdu.