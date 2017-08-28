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Arakan'da ikinci 'Aylan bebek' vakası

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Arakan'da ikinci 'Aylan bebek' vakası
Arakan'da devam eden çatışmalardan kaçan bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

Arakan’da devam eden çatışmalardan kaçıp, komşu Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

Geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada ‘Aylan kızı' olarak adlandırıldı.

Paylaşılan fotoğrafla beraber Arakan Müslümanlarının yaşadıkları dram ve acı, fotoğraf altında farklı şekilde yorumlandı. Sosyal medyalarda paylaşılan bu fotoğrafta insanlar ‘Rohingyalara destek olun' paylaşımı yaparken, Aylan bebeğe atıfta bulunarak benzer acının Arakan'da sürdüğü anlatıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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