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Arakan'da son 3 günde 2-3 bin Müslüman katledildi

Arakan'da son 3 günde 2-3 bin Müslüman katledildi
Arakan'da son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi, 100 binden fazla Müslüman da yerinden edildi
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