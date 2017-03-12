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Aralarındaki buzlar eridi

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Aralarındaki buzlar eridi
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Neslihan Atagül, Evcen'i telefonla arayıp tebrik etti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçen çarşamba Almanya Solingen’de nişanlanmıştı. Burak Özçivit’in ‘Kara Sevda’da başrolü paylaştığı Neslihan Atagül telefonla Fahriye Evcen’i arayıp tebrik etti, buzları eritti.

Aralarının bozuk olduğu konuşulan Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen'nin arasındaki buzlar erimeye başladı.

Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen ile nişanlanmasının ardından Evcen'i aramasıyla buzlar eridi.

Geçen çarşamba günü Almanya'da nişanlanan çifti arayan Atagül, evliliğe adım atan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i tebrik etti. Bu tebrikten sonra aralarında sorun olduğu konuşulan güzellerin arası da düzeldi. 

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçen yaz nikah masasına oturmuş, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de düğüne gitmemişti. 

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