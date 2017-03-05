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Araştırma-Geliştirme Fonu kuruluyor

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Araştırma-Geliştirme Fonu kuruluyor
Varlık Fonu'ndan sonra bir de Araştırma-Geliştirme Fonu kuruluyor. Bu fonla bakanlık ve kamu kurumlarının Ar-Ge harcamaları tek elde toplanacak.

Ağustos 2016'da kurulan Varlık Fonu'nun ardından bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge harcamalarını tek elde toplamak için "Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı" adında yeni bir fon daha kuruluyor.

FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 12 MİLYAR LİRA OLACAK

Büyüklüğü 12 milyar lira olması öngörülen fonla daha çok uydu, fırlatma rampası, yerli oto gibi kritik projelere ilişkin Ar-Ge çalışmaları, bu fondan finanse edilecek. Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı, tek elden planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi için hayata geçecek fonun yönetimine ilişkin kararlar ise Başbakan başkanlığında kurulacak Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nda alınacak.

SANAYİ BAKANLIĞI SORUMLU OLACAK

Ar-Ge fonuna ilişkin hesap, Sanayi Bakanlığı merkez muhasebe birimi nezdinde açılacak. Hesabın yönetimine yönelik işlemler, bakanlık tarafından yapılacak. Hangi bakanlığın hangi projesine kaynak aktarılacağı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nda belirlenecek.

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