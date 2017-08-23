Arda transferine Tudor engeli

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda Turan'a için teknik direktör Igor Tudor'un engel olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın bir süredir yuvaya döndürmek için çalıştığı Barçalı yıldız için Tudor'un muhalefeti üzerine geri adım atıldı. Arda'ya sıcak bakmayan Hırvat hoca, “Transferde önceliği sol beke verelim” diye konuştu!

Gazete Habertürk’ten Erhan Telli’nin özel haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yuvasına yeniden dönmesini çok arzuladığı ve transferin gerçekleşebilmesi için “Şartların oluşması gerekir” dediği Arda Turan'ı, Hırvat teknik direktör İgor Tudor'un istemediği ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı idarecilerin, milli oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ederken Tudor'a gelişmeler hakkında bilgi verdiği, Hırvat teknik adamın ise Arda'ya sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi.

Tudor'un, Feghouli'nin takıma girmesiyle kanatlardaki sorunun sona eceğini söylediği ve “Transferde önceliğimiz savunmanın solu olmalı” dediği bildirildi.

Juventus'tan Ganalı Asamoah'ı çok isteyen Tudor, bu transfer üzerine yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti.

Arda'nın bölgesi olan sol kanatta problemlerinin olmadığını dile getiren Tudor, Asamoah'ın hem savunmada hem de kanatta oynayabildiğini, Rodrigues ve Yasin gibi alternatiflerinin bulunduğunu, ayrıca Belhanda'nın da ihtiyaç duyulması halinde bu pozisyonda görev alabileceğini belirtti.

2. SNEİJDER KORKUSU

Genç hocanın bu kararının perde arkasında ise ikinci bir Sneijder vakasıyla karşılaşma endişesinin yattığı ileri sürüldü.

Tudor'un, Florya'daki otoritesinin sarsılabileceği korkusu yüzünden yıldız oyuncuyu veto ettiği bildirildi.

Arda Turan'a Tudor'un olumsuz bakması nedeniyle transferde frene basan Galatasaray yönetimi, ancak kiralama konusunda cazip bir fırsat oluşması halinde devreye girme kararı aldı.

Barcelona'da bu sezon 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan Arda Turan, geçen sezon 30 resmi maçta görev alıp 13 gol, 6 asistle skora 19 kez katkı sağlamıştı.