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Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor

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Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
Barcelona'dan ayrlılıp ayrılmayacağı konusunda bir süredir devam eden polemiklerin ardından Arda Turan'dan net bir adım geldi. Arda Turan, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Arda Turan, Barcelona'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil etmeyi planladığı milli futbolcu, ilk kez çok somut bir hamle yaptı. Katalan devindeki geleceğiyle ilgili kararını nihayet veren Arda, bu sabah saatlerinde Barcelona kulübünün genel direktörü Pep Segura ile bir konuşma yaptı.

Görüşmede, Arda'nın kendi durumuyla ilgili talebini Segura'ya ilettiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun, "Artık bir karar alma zamanımın geldiğinin farkındayım. Ayrılık konusunda yardımınıza ihtiyacım var" dediği ve şunları söylediği bildirildi:

'BARCELONA EN BÜYÜĞÜ'
"Barcelona dünyanın en büyük kulübü. Bu fikrim asla değişmeyecek. Burada oynamak benim hayalimdi, bunu da başardım. 'Barça'da oynamak istiyorum' dediğimde Türkiye'de bazı insanlar dalga geçmişti ama ben dünyanın en büyük, en özel kulübünde forma giymeyi başardım. Bununla da gurur duyuyorum."

"Burada olmaktan gurur duymakla beraber, gelecekte yeterince şans bulamayacağımı da görüyorum. Bana gelen teklifler var. Kariyerimin bu döneminde oynayacağım bir kulüpte yer almak istiyorum. Bu nedenle ara transfer döneminde yardımınız gerekli."

SEGURA DA ONAY VERDİ
Arda Turan'ı dinleyen Segura'nın da kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür ettiği ve ara transfer dönemiyle ilgili planları arasına kendisini de dahil edeceklerini söylediği ifade edildi.

Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, eski kaptanını kiralık olarak devre arasında kadroya dahil etmeyi planlıyor. Igor Tudor da Arda'yı kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı. (Fanatik)

 

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