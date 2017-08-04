Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi?

A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu için imza töreni düzenlendi. Lucescu Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'la görüşeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için anlaşma sağladığı 72 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ile sözleşme imzaladı.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'e bugüne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Demirören, "Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hocayla burada bulunmak beni heyecanlandırıyor" ifadeleriyle Lucescu'ya teşekkür ederek sözü Rumen çalıştırıcıya bıraktı.

Lucescu, sözlerine "Herkese merhaba. Belki de Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim" diye başladı. Rumen çalıştırıcı Milli Takım teklifi için ilk kez teklif aldığının altını çizerek "4 sene boyuncu burada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'la önemli dönemler geçirdik. Ukrayna'da özel arkadaşlar edindim, iyi başarılar kazandım. Ancak siyasi nedenlerle güç kaybeden lig ve takımlar nedeniyle oradan ayrılma kararı aldım. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la temaslarımız da oldu. Federasyonla ilk kez temasa geçtim ve teklifi kabul ettim." dedi.

Galatasaray'dan aldığı teklifle ilgili de konuşan Lucescu, "Östersunds maçlarından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı ile görüştüm. Kendisi bana Futbol Direktörü olmam için teklifte bulundu. O teklifi reddetmediğim gibi kabul de etmedim. Sadece bir hafta süre istedim. 31 Temmuz'da Sayın Başkan ile telefonad görüşmem oldu ve teknik direktörlük için teklif aldım. 1 Ağustos'ta Galatasaray Başkanı ve yetkililer, Bükreş'e geldiler ancak ben kariyerime teknik direktör olarak devam etmem gerekiğini düşündüğüm için o teklifi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"ARDA İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Lucescu, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'la ilgili yöneltilen soruya ise "Benim amacım tüm futbolculara bu ülkeye karşı bir görevleri ve sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Arda'yla elbette ki görüşeceğim, telefon açacağım. Milli Takım'ın ona, onun da Milli Takım'a ihtiyacı var. Umarım orta yolu bulabiliriz" cevabı verdi.