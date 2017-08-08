Arda Turan Milli Takım'a geri dönecek mi?

A Milli Takım'ın başına geçen Lucescu, İspanya'da Arda Turan'la yaptığı görüşmede yıldız futbolcuyu Milli Takım'a dönmeye ikna etti.

Lucescu - Arda Turan zirvesinde önemli gelişmeler yaşanıyor... A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, Arda Turan'ı Milli Takım'a geri dönmeye ikna etmek için İspanya'ya uçtu.

Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını Samsun'da yerinde takip eden Lucescu, ertesi gün Barcelona'ya uçarak Barcelona-Chapecoense öncesi Arda Turan'la yemek yedi.

Pozitif bir havada geçen yemekte Rumen teknik adam Arda'ya ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu ve onu beğenerek izlediğini anlattı.



ARDA TURAN'IN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Sözlerine Arda övgüleriyle başlayan Luce, daha sonra ise konuyu son yaşanan olaylara getirdi ve "Artık bunlar unutulmalı. Ben bu takıma sevgi ve saygıyı yeniden getireceğim, birliği sağlayacağım. Sen kaptansın, sana ne kadar ihtiyacım oldğunu söylememe gerek yok" diyerek Arda'nın gönlünü kazandı.

ARDA TURAN: BENİM İHTİYACIM OLAN ZATEN SEVGİ

Lucescu'nun samimi yaklaşımı karşısında adeta çözülen Arda Turan, aklındakileri teker teker sıralamaya, kafasındaki soruları birer birer sormaya başladı. "Benim zaten ihtiyacım olan şey sevgi" diyen Arda Turan ve Lucescu arasında olumlu diyaloglar yaşanırken, yemek bitiminde Arda'nın artık Milli Takım'a dönme kararı alması için hiçbir engel kalmamıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlı takımın gurbetçilerinden Hakan Çalhanoğlu ile görüştü.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu, gurbetteki milli futbolcularla görüşmeye İtalya'dan başladı. Beraberinde 1.yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Milano'ya giden Lucescu burada Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

HAKAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Hakan'la yaptığı konuşmada, "Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum. Seni takip ediyorum. Milan'da başarılar dilerim, burada olmak önemli ve sen de bunun farkındasın" dediği öğrenildi.