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Arda Turan, Türk yıldızla takas

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Arda Turan, Türk yıldızla takas
Arda Turan'ın Monaco'ya gideceği haberini yapan Katalan basınından şimdi de Arsenal'in Türk asıllı alman futbolcu Mesut Özil'le takas edileceği iddiası geldi.

Barcelona forması giyen Arda Turan için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli yıldız için Monaco iddialarının ardından bir yeni haber daha geldi.

Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Barcelona, Arda Turan'ı, Mesut Özil karşılığında Arsenal'a teklif edecek. Hem İngiliz ekibinin Arda'ya ilgisini değerlendirmek isteyen Barcelona hem de orta sahasını Mesut'la güçlendirmeyi planlıyor.

Son dönemde Arsenal'da kötü günler geçiren, yeni sözleşmeye imza atmayan ve ayrılık iddiaları arasında düşük performans sergileyen Mesut Özil'in de Katalanlara sıcak baktığı belirtildi. Ancak Londra temsilcisinde 'patron' Arsene Wenger, Mesut'u bırakmaya sıcak bakmıyor.

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