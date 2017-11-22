Arda Turan'a Monaco kancası

Galatarsaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Arda Turan için dev bir rakip çıktı.

Barcelona'da kötü bir sezon geçiren Arda Turan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatlerinde Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile konuşup, ayrılmak istediğini ileten Arda'nın Fransız kulübü Monaco'nun radarında olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI

İspanyol medyası, takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildiren tecrübeli futbolcuya Monaco'nun ilgilendiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden menajer Ahmet Bulut'un bu transferle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Arda'yı, Monaco'nun bonservisiyle almayı planladığı, bu nedenle Barcelona'nın Fransız kulübünün teklifine daha sıcak baktığı iddia ediliyor.

Fransız kulübü ile Arda arasındaki görüşmeleri yürüten isim ise dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un ortağı olan Mendes'in Fransızlar'la ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Arda'nın geri dönmesi konusunda Galatasaray yönetimi çok kararlı ancak Fransızlar'ın devreye girmesi, planları sekteye uğratabilir.