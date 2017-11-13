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Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

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Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, canlı yayında oyuncusunun transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Barcelona forması giyen Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu. 

Bulut, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. Sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Ahmet Bulut, devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, katıldığı bir televizyon programında Arda Turan'la ilgili açıklama yapmış ve Arda'yı beğendiğini, gelmesini istediğini söylemişti. 

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