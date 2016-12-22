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Arda yine şov yaptı
Arda yine şov yaptı
İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona, Arda Turan'ın 3 gol, 1 asistle oynadığı maçtan 7-0 galip ayrıldı.
22 Aralık 2016 Perşembe 09:00
Etiketler:
arda turan
,
barcelona
,
3 gol
,
maç özeti
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.