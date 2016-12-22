Arda yine şov yaptı

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona, Arda Turan'ın 3 gol, 1 asistle oynadığı maçtan 7-0 galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı. Golün asistini Arda Turan yaptı. 55. dakikada sahneye Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.

Arda Turan 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu.

HAFTANIN OYUNCUSU

Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile çok iyi bir performans sergilemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.