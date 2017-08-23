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Arda'dan Selçuk İnan açıklaması

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Arda'dan Selçuk İnan açıklaması
"Yine kaşındım ama ne yapayım " diyen Arda Turan, sosyal medya hesabından Selçuk İnan ve Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Arda Turan, Instagram hesabından çarpıcı ifadeler kulllandı. 

Arda'nın Selçuk İnan fotoğrafıyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bak kardeşim konu ben değilim... Gerçi ben takımı karıştırdım, grupculuk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya biz de o saygıdan bir şey demedik inanın söyleyin... Asıl konuya gelelim... Bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım, Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize (şu dördüncü yıldızı ilk biz takalım diyen biz değil miydik) son 10 kupayı bize kim kaldırdı kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız bak... Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım hak ettiği bu... Sadece birazcık saygı... Sanane deme bana; senin gibi Galatasaray taraftarıyım hakkım var... Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi (paşa iyi ki varsın iyi ki kaptanımız oldun...) Ben Galatasaray taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğiliceğim... @s8 (Yine kaşındım ama ne yapayım bu benim hissettiğim, söylemezsem ölürüm)"

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