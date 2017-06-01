Arda'nın adı forma listesinden çıkarıldı
Barcelona'nın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı yeni sezon iç saha formaları Nike'ın online alışveriş sitesinde satışa çıkarılırken Arda Turan'ın forma listesinde yer almaması dikkat çekti.
İki versiyonu olan formalardan Vapor Match İsimsiz 140 euro'dan satılan yeni formalara isim eklendiğinde fiyat 155 euro oluyor.
Stadium modeli ise isimsiz 85 euro, isimle birlikte 100 euro'dan satılıyor.
Formayı isimle satın almak istediğinizde açılan oyuncu listesinde Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Pique, Sergio Busquets, Rakitic ve Mascherano yer alırken Arda Turan'ın olmaması dikkat çekti.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda'nın adının listede olmaması oyuncunun satılacağı şeklinde yorumlandı.
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