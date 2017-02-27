Arena'da dev derbi

Süper Lig’in 22. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Zirve yarışında olan Aslanlarda parola mutlak galibiyetken, Siyah-Beyazlılar farkı 10 puana çekme hedefinde.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena’da saat 20:00’de başlayacak olan derbiyi Hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Lig yarışında önemli rol oynayacak maçta Beşiktaş 47 puanla zirve koltuğunda otururken, Galatasaray ise 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray evinde oynayacağı derbi öncesi mutlak galibiyete kitlenmiş durumda. Beşiktaş’ın 7 puan gerisinde bulunan Aslanlar taraftarı önünde derbiyi kazanarak moral bulma ve zirve iddiasını yeniden ortaya koyma peşinde.

Sarı-Kırmızılılarda derbi öncesi Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor. Başta Wesley Sneijder’in ve diğer sakat oyuncuların takıma dahil olması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’da Nigel de Jong ve Lukas Podolski sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde 2 oyuncu 23. Haftadaki Antalya maçında takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş, derbiyi kazanarak zirve takipçisi Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile puan farkını açmanın planları içinde.

Siyah- Beyazlılarda UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı son 32 turu rövanş maçında ilk 11’de tercih edilmeyen Atiba, Cenk, Oğuzhan ve Gökhan Gönül karşılaşmada görev alabilecek. PFDK tarafından 4 maç ceza alan Dusco Tosic, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı da forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Çaykur Rize maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera – Semih, Chedjou, Hakan, Carole – Selçuk, de Jong, Yasin, Sneijder, Bruma – Podolski

BEŞİKTAŞ: Fabri – Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano – Hutchinson, Gökhan İnler – Quaresma, Oğuzhan, Babel – Cenk

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Vodafone Arena’da yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.