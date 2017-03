Arı sürüsü yöntemi ile vatan savunmak!

Herkes "vatan savunması" için mücadele yöntemi soruyordu. Ben de diyordum ki, "Mevcut bütün siyasi yapılar kontrol altındadır. Karar anı geldiğinde bu yapılar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu sebeple en doğru yöntem, herkesin bulunduğu yerde güvenilir arkadaş grubu oluşturması ve cumhuriyetin kuruluş felsefesi doğrultusunda çalışmasıdır."

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş!

***

Konu ile ilgili olduğunu sandığım bir haberi paylaşmak istiyorum.

Anadolu Ajansı'nın birkaç hafta önce geçtiği habere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 290 gram ağırlığında ve 11 santimetre büyüklüğündeki "Predix" adlı "mikro drone sürüsü" olarak bilinen insansız hava araçlarının testlerini tamamladığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ortak hareket edebilme, karar alabilme ve kendi kendini tamir edebilme özelliğine sahip 103 adet mikro droneden oluşan sürünün California eyaletindeki bir üste F/A 18 Super Hornet tipi uçaklardan atılarak yapılan test gösterisinin başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Dünyanın en büyük "mikro drone sürüsü" olarak tanımlanan bu hava araçlarının "istihbarat toplamada devrim yapacağı" belirtiliyor.

Stratejik Silahlar Ofisi ve Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı tarafından tasarlanan mikro dronelerin, "ileri düzeyde bir arı sürüsü" gibi hareket ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Stratejik Silahlar Ofisi Direktörü Willams Roper'ın görüşlerine de yer verildi.

Roper, "Çatışmaların karmaşık doğasından dolayı Predixler önceden programlanmış ve senkronize edilmiş araçlar değil, doğadaki bir arı sürüsü gibi birbirini benimseyen ve tek bir beyin gibi karar alabilen kolektif bir organizmadır. Her Predix, diğer her bir Predix ile iletişim kurduğu ve iş birliği yaptığı için sürünün lideri yok ve her Predix takıma giren çıkan diğer droneleri benimser." ifadelerini kullandı.

***

Test gösterisinin Pentagon tarafından yapılan ilk örneklerden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Pentagon'un bu tür stratejik araçlar tasarlamasının, gelecekteki savaş koşullarında ABD ordusuna daha hızlı ve doğru karar verme kabiliyeti sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Predix'in ilk olarak Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendislik öğrencileri tarafından tasarlandığı, daha sonra 2013 yılında MIT'nin Lincoln Laboratuvarı mühendisleri ve bilim adamları tarafından "askeri amaçla kullanılmak üzere" yeniden tasarlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ordusu ve MIT'nin hedefinin şimdilik her biri 1000 Predix'ten oluşan sürüler tasarlamak olduğu da kaydedildi.

***

Türkiye çapındaki hayır ekiplerini de önceden kimse programlamadı, buna rağmen anayasa değişikliklerinde Sevr kokusunu alan her aydın, birbirini benimseyen insanlardan ekipler oluşturarak, kendileri gibi gruplarla sanki sözleşmişçesine ve tek bir beyin gibi aynı kararları alıyor, benzer söylemler kullanıyor. Hiçbirinin lideri yok veya hepsi lider!

Türk ordusunun kozmik odasına girenler, milletin örgütlenmiş direnç sistemini ve isim listelerini yabancı istihbarat servislerine verenler, yine Türk ordusunu içine eşek arılarını sokarak 15 Temmuz ve sonrasında dağıtmaya çalışanlar, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını emir komuta zincirine bağlayanlar, millî direnci kırdığını zannediyor ve böyle bir hareketi hiç beklemiyordu.

40 miting değil 400 miting yapsalar boş.

İşin sonuna geldiklerine inandıkları için milliyetçileri uyandırmak pahasına, onların, uğrunda istikballerini harcadıkları partilerini, özerklik adı altında Türkiye'yi bölmek için kullanmaya kalkıştılar.

Bir musibet bin nasihatten evladır!

Milletin istiklâlini elbette milletin azim ve kararı kurtarabilirdi, yine öyle olacak!