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Arif Nazım’dan, Erdoğan’a özel şiir!

Arif Nazım’dan, Erdoğan’a özel şiir!
MHP Genel Merkezi’ne yakınlığıyla bilinen şarkıcı Arif Nazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yazıp, klip çekti. Nazım ayrıca Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen BengüTürk televizyonunda haftalık program yapıyor.

Devlet Bahçeli’nin AKP ile anlaşmasından sonra ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP aleyhinde paylaşımda bulunması, açıklama yapması yasaklanırken, Balgat yönetimine yakın isimler AKP’ye yaranma yarışına girdi.

Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk TV’de programlar yapan, MHP Genel Merkezi sanatçılarından Arif Nazım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şiir okuyup, klip çekti.

Avrasya Tüneli’nin açılışı için hazırlanan klipte, Nazım “Ayağa kalk İstanbul sevdalın geldi, Karanlığa bir ışık Recep Tayyip Erdoğan geldi” sözleriyle şiir okudu.

Nazım’ın şiiri, AKP’ye yakın internet sitelerinde defalarca paylaşılırken, Ülkücü camiadan büyük tepki geldi.

İŞTE ARİF NAZIM’IN ERDOĞAN’A ÖVGÜLER DÜZDÜĞÜ O ŞİİR

Adımız ak bizim

Alnımız ak, sevdamız ak

Vefasız değiliz biz

Gözlerimize bak

Hatırladın mı İstanbul

Hani bir evladın vardı

Her Cuma Süleymaniye’de seninle buluşur

Çamlıca’da sana şiirler yazardı

Üsküdar’da Aziz Mahmut toprağına yüz sürer,

Eyüp Sultan’da ellerinden öperdi
O en çok sana sevdalıydı
Bir şiir yüzünden zindanlara atıldı
Adı Recep Tayyip Erdoğan’dı

Geçmişin karanlığına dalıp gitme İstanbul
Kederlenip de başını alıp gitme İstanbul

Dön de bir bak geriye evladın geldi

Ayağa kalk İstanbul sevdalın geldi

Karanlığa bir ışık Recep Tayyip Erdoğan geldi

DAHA ÖNCE AKP İÇİN BÖYLE YAZMIŞTI

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