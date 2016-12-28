Arif Nazım’dan, Erdoğan’a özel şiir!

Devlet Bahçeli’nin AKP ile anlaşmasından sonra ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP aleyhinde paylaşımda bulunması, açıklama yapması yasaklanırken, Balgat yönetimine yakın isimler AKP’ye yaranma yarışına girdi.
Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk TV’de programlar yapan, MHP Genel Merkezi sanatçılarından Arif Nazım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şiir okuyup, klip çekti.
Avrasya Tüneli’nin açılışı için hazırlanan klipte, Nazım “Ayağa kalk İstanbul sevdalın geldi, Karanlığa bir ışık Recep Tayyip Erdoğan geldi” sözleriyle şiir okudu.
Nazım’ın şiiri, AKP’ye yakın internet sitelerinde defalarca paylaşılırken, Ülkücü camiadan büyük tepki geldi.
İŞTE ARİF NAZIM’IN ERDOĞAN’A ÖVGÜLER DÜZDÜĞÜ O ŞİİR
Adımız ak bizim
Alnımız ak, sevdamız ak
Vefasız değiliz biz
Gözlerimize bak
Hatırladın mı İstanbul
Hani bir evladın vardı
Her Cuma Süleymaniye’de seninle buluşur
Çamlıca’da sana şiirler yazardı
Üsküdar’da Aziz Mahmut toprağına yüz sürer,
Eyüp Sultan’da ellerinden öperdi
O en çok sana sevdalıydı
Bir şiir yüzünden zindanlara atıldı
Adı Recep Tayyip Erdoğan’dı
Geçmişin karanlığına dalıp gitme İstanbul
Kederlenip de başını alıp gitme İstanbul
Dön de bir bak geriye evladın geldi
Ayağa kalk İstanbul sevdalın geldi
Karanlığa bir ışık Recep Tayyip Erdoğan geldi
DAHA ÖNCE AKP İÇİN BÖYLE YAZMIŞTI
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