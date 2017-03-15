Arınç: Kesinlikle altını kirletmiştir

Melih Gökçek'in "FETÖ, Gezi olaylarından sonra Arınç'ı Başbakan yapmak istedi" sözlerine Arınç'tan çok sert bir cevap geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı televizyon programında eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia etti.

Gezi olayları sonrası FETÖ'nün Arınç'ı Başbakan yapmak istediğini iddia eden Gökçek'e Arınç'tan cevap geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden cevap veren Arınç, "Bir Hint atasözünde denir ki: Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir. Melih Gökçek'in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin" ifadelerini kullandı.









