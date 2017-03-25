Arınç ve Gökçek yan yana geldi!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine son günlerin tartışmalı isimleri Arınç ve Gökçek de katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlenirken törene bir süredir aralarında 'FETÖ' iddiaları üzerinden sert kavga yaşanan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, camiye önce Bülent Arınç geldi. Arınç, Rifat Hisarcıklıoğlu ve ailesine başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı için saftaki yerini aldı.

Bir süre sonra Gökçek de namaz için yerine giderken Arınç’ın önünden geçti. İkilinin birbirinin yüzüne bakmaması ve selamlaşmaması dikkat çekti. Namaz sırasında aralarında birkaç kişi olsa da Arınç ve Gökçek aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Gökçek, “FETÖ, Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç’ı başbakan yapacaktı” iddiasını ortaya atmıştı. Bunun üzerine Arınç da, Gökçek’in “bir sıkıntısı olduğunu ve hedef şaşırtmak istediğini” söyleyerek, “Bir Hint atasözü der ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir’” karşılığını vermişti.