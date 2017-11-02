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Arınç'ın FETÖ tutuklusu akrabasına tahliye

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Arınç'ın FETÖ tutuklusu akrabasına tahliye
Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 1.5 yıldır FETÖ'den tutuklu olan kayınbiraderi Ziya Tay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manisa'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Ziya Tay, ilk olarak 28 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, 29 Temmuz'da gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos'ta ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan Ziya Tay, 24 Ağustos'ta tutuklandı.

1.5 YIL SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Yaklaşık 1.5 yıldır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ziya Tay, iddianamelerin hazırlanmasının ardından dün yargılandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 14 Ekim'de FETÖ'den tutuklanan Manisa Basın İlan İl Müdürü Kenan Tokgöz de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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