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Arınç'tan AKP'ye uyarı, "Sorumlusu ben değilim"

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Arınç'tan AKP'ye uyarı, "Sorumlusu ben değilim"
Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP'ye uyarıda bulundu.

CHP'li bir vekilin, FETÖ’den tutuklu bulunan Mustafa Türk ile ilgili "Bülent Arınç’a sorun" çıkışına Arınç'tan cevap geldi. Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetine de uyarıda bulundu.

Arınç, Mustafa Türk ile ilgili iddialara yönelik, "Mustafa Türk’ün 15 Temmuz öncesi Gülen’i sevip sayması ve sadece öncülük ettiği eğitim faaliyetlerine kendi imkanları dahilinde destek vermesi suç ise, bu ülkede bu suça ortak olmamış insan bulmak neredeyse imkansızdır" dedi.

AKP'YE UYARI

“2019’da siyaseti Erdoğan’sız ve AK Parti’siz dizayn etmek ve nihayetinde arzuladıkları ‘rövanşa’ erişmek” diyerek AKP'yi de uyaran Arınç sözlerine şöyle devam etti:

"Ve fakat iş o ki, bu planın nihai hedefindeki insanlar bu oyunu göremiyor, bu planı bozmak için adım atamıyorsa, onun sorumlusu ben değilim! Ve kimsenin cürmünü, sorumluluğunu yüklenecek de değilim."

İşte, Arınç'ın o paylaşımı:

 

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