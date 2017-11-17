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Arjantin'deki askeri denizaltıdan 48 saattir haber alınamıyor

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Arjantin'deki askeri denizaltıdan 48 saattir haber alınamıyor
Arjantin'de Atlantik Okyanusu'nun güneyinde seyreden askeri denizaltıdan 48 saattir haber alınamadığı bildirildi.

Arjantin Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Ushuaia şehrinden, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki Mar del Plata'ya gitmekte olan ARA San Juan denizaltısıyla 48 saattir telsiz bağlantısı kurulamadığı belirtildi. 

Açıklamada, Alman yapımı dizel elektrikli denizaltıda en az 40 kişilik mürettebatın görev yaptığı kaydedildi. 

Yetkililer, henüz "kayıp" statüsünde değerlendirilmeyen denizaltıyla haberleşmenin yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, Todo Noticias televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Denizaltının nerede olduğuna dair henüz ciddi bir iz bulamadık." ifadelerini kullandı.

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