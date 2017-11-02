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Arkadaşının intikamı için Hakkari'de kalmış

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Arkadaşının intikamı için Hakkari'de kalmış
Şemdinli'de şehit olan 6 asker ve 2 korucudan sözleşmeli piyade er Sercan Kara'nın, yaklaşık 4 yıldır Hakkari bölgesinde görev yaptığı belirtildi.

Bir süre önce Sercan Kara'nın da bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiği ve Konyalı 1 arkadaşının şehit olduğu aktarılırken, bu olay sonrası izne ayrılan Sercan Kara'nın memleketi Gelendost'a bağlı Yenice Köyü'ne geldiği belirtildi. Tayini İzmir'e çıkan Sercan Kara'nın "Arkadaşımın intikamını almadan başka bir yere gitmem" diyerek Hakkari'ye dönmek istediği ve izninin yarısında görev yerine döndüğü kaydedildi.

"ÖYLE ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR Kİ"

Şehit Sercan Kara'nın en son dün akşam ağabeyi Sinan Kara ile telefonda görüştüğü ve "Buraya öyle çok yağmur yağıyor ki 1 metre ilerimi göremiyorum. Komutanlar istirahate çekildi. Yarın Sabah tekrar içtimaya çıkacağım" dediği kaydedildi.

"BIRAKACAĞIM BU İŞİ"

Şehidimiz bir süre önce amcasının kızının eşine, "Ağabey ocak ayında bırakacağım bu işi, alacağım 50-60 koyun işime bakacağım" dediği, şehit olması durumunda ise kardeşlerinin rahat edeceğini söylediği belirtildi.

KARDEŞİ DE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTEDİ

Şehit Sercan Kara'nın ağabeyi ve babasının balıkçılık yaptığı, kendisinin de sözleşmeli er olmadan önce bu işle uğraştığı belirtildi. Şehidin kardeşi Adil Kara'nın ise daha önce astsubaylık için dün de sözleşmeli er olmak için başvurduğu kaydedildi.

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