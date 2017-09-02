Bugünkü YENİÇAĞ »

Arkadaşları şehit öğretmen Aybüke Yalçın için klip hazırladı

»
Arkadaşları şehit öğretmen Aybüke Yalçın için klip hazırladı
Batman’da PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları, şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi.

9 Haziran Cuma günü Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke öğretmenin sevdiği iki türküyle klip hazırladı.

Aybüke Yalçın’ın 7’si atanmış 25 öğretmen arkadaşı Konya’da bir araya geldi. Arkadaşları Aybüke öğretmenin sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' isimli türküleri seslendirmek için Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü çevresinde klip hazırladı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın sesiyle başlayan klip, arkadaşları tarafından devam ettiriliyor. Türkü son kısmında "Uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" sözleriyle sona eriyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşları şehit öğretmen Aybüke Yalçın için klip hazırladıArkadaşları şehit öğretmen Aybüke Yalçın için klip hazırladıBayram tatilinde korkunç bilançoBayram tatilinde korkunç bilançoİzmir saldırısını onlar üstlendiİzmir saldırısını onlar üstlendiMaçka'da büyük operasyonMaçka'da büyük operasyonTürkmen çocuklara oyuncak dağıtıldıTürkmen çocuklara oyuncak dağıtıldıÜlkücülerin 'Muzaffer ağabeyi' hayatını kaybettiÜlkücülerin 'Muzaffer ağabeyi' hayatını kaybettiBalçiçek İlter habertürk'ten ayrıldıBalçiçek İlter habertürk'ten ayrıldıKaçak boğa AVM'yi karıştırdıKaçak boğa AVM'yi karıştırdıVatan Şaşmaz'ın görüntülerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktıVatan Şaşmaz'ın görüntülerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktıBahçeli: 'Kör Niko, Türkiye gündeminin önüne geçti"Bahçeli: 'Kör Niko, Türkiye gündeminin önüne geçti"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti