Arşiv unutmaz!

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Yeni Akit'in, 30 Kasım 2013 tarihli “Gülen’i AK Parti kurtardı” manşeti tekrar gündeme geldi. Haberin devamında DGM’nin Gülen’e verilen 10 yıllık hapis cezasının, AKP’nin kanun düzenlemesi yaparak yargı elinden kurtardığını vurgulamıştı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi’nin 30 Kasım 2013 tarihli manşeti sosyal medyada yeniden gündeme geldi.  Hükümet ve cemaat arasında kavganın sertleştiği 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen önce atılan manşet, Gülen’i yargı elinden AKP’nin kurtardığını öne sürmüştü.  Dönemin AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın da açıklamalarına yer veren gazetede, şu ifadeler yer almıştı: “AK Parti iktidarı 2006’da Terörle Mücade Kanunu’nda yaptığı değişiklikle ‘terör örgütü’ tanımına ‘cebir ve şiddet’ şartı getirdi. Fethullah Hoca’nın 10 hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etmesi de o değişiklik sayesinde oldu” 

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