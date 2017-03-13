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Arslan Bulut’tan referandum sloganı önerisi

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Arslan Bulut’tan referandum sloganı önerisi
Trabzon Fikir ve Spor Platformu’nun Pazar günü İstanbul Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Türkiye nereye gidiyor” konulu panelde konuşan yazarımız Arslan Bulut, referandum için bir slogan önerisinde bulundu.

Bulut, Hz. Peygamber, “Ya hayır söyle ya sus” diyor. Biz de Türk Milleti’nin istikbali için karar verecek olan Türk Milleti’ne biz de bu şekilde seslenelim” dedi.

Panele Yazarımız Arslan Bulut'un yanı sıra İstanbul Baro Başkanı Muammer Aydın,  Emekli büyükelçi Onur Öymen, Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve Emekli Amiral Türker Ertürk konuşmacı olarak katılmıştı.

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